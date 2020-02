Beppe Grillo: "La democrazia è in apnea". E lancia la proposta di una forma diretta e casuale (Di lunedì 10 febbraio 2020) Beppe Grillo ha pubblicato un post sul suo blog con il quale spiega che la democrazia rappresentativa è in crisi e va rinnovata. Il titolo del post è "Il Re dei Ratti" e il motivo è il seguente:"Il Re dei ratti è un termine folkloristico per riferirsi a un insieme di roditori legati insieme dalla coda e ritrovati in questa posizione una volta deceduti o più raramente mentre ancora in vita. Questa è la politica oggi, questo è il risultato delle democrazie rappresentative"Poi aggiunge:"Se votare facesse qualche differenza non ce lo lascerebbero fare, diceva Mark Twain. E allora perché votare? Perché non lasciare la parola ai cittadini, scelti a caso?"Secondo Grillo, infatti, poiché le democrazie rappresentative di tutto il mondo "scricchiolano" e "sanno di antico", serve innovazione, come si fa nella tecnologia. E questa ricerca di innovazione della forma di democrazia potrebbe ... blogo

