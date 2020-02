Avete mai visto la compagna di Biagio Antonacci? Molto più giovane di lui [FOTO] (Di lunedì 10 febbraio 2020) Nato a Milano nel 1963, Biagio Antonacci è oggi uno dei cantautori di maggior successo della musica italiana. Da oltre 16 anni al suo fianco c’è Paola Cardinale, più piccola di lui di 13 anni. Chi è Paola Cardinale, la compagna di Biagio Antonacci FOTO Dopo la separazione da Marianna Morandi, la figlia di Gianni, Biagio Antonacci ha intrapreso una relazione con Paola Cardinale. Nata nel 1976, Paola ha 13 anni in meno di Biagio. I due stanno insieme da più di 10 anni e nonostante le voci, i due non hanno mai pensato al matrimonio: “Non mi sono mai sposato – aveva svelato Biagio qualche tempo fa – ho fatto due figli con una donna con la quale non condividevo nemmeno la residenza scritta sui documenti, mi sono separato da lei e adesso sto con Paola, senza nessun legame formale, vivo con lei e sua figlia e mi ci sento padre, anche se non lo sono per legame biologico”. Il cantante ha ... velvetgossip

