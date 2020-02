Anche Rfi iscritta nel registro degli indagati per l’incidente del Frecciarossa (Di lunedì 10 febbraio 2020) Non solo i cinque operai che hanno effettuato l’intervento di manutenzione su quei binari all’altezza di Livraga. La procura di Lodi ha iscritto nel registro degli indagati Anche Rfi (Rete ferroviaria italiana) nell’ambito dell’inchiesta per accertare le responsabilità che hanno portato all’incidente Frecciarossa della scorsa settimana, costato la vita ai due macchinisti e il ferimento di 31 passeggeri che viaggiavano a bordo del treno, partito da Milano Centrale e diretto alla stazione di Roma Termini, all’alba di giovedì 6 febbraio. LEGGI Anche > L’errore umano e «l’evento anomalo risolto» segnalato prima dell’incidente del Frecciarossa La Procura di Lodi, in attesa degli ulteriori rilievi tecnici sul luogo dell’incidente Frecciarossa, ha Anche scelto i nomi dei periti che dovranno effettuare tutte le analisi del caso su quello svio che ha ... giornalettismo

