A 16 anni guida un’auto: inseguimento folle con i carabinieri, poi lo schianto (Di lunedì 10 febbraio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoNapoli – Sorpreso alla guida di un’auto a 16 anni, dà vita a un inseguimento che inizia a Volla e si protrae fino a Sant’Antastasia, nel Napoletano. Oltre otto chilometri di pura follia con il giovanissimo che ha iniziato la fuga dopo aver forzato un posto di blocco dei carabinieri. La corsa è stata interrotta nel comune vesuviano da una manovra azzardata del ragazzo, finito con l’auto contro un marciapiede. I carabinieri sono così riusciti a intercettarlo e a sequestrare il veicolo. Il 16enne, residente nel quartiere napoletano di Ponticelli e già noto alle forze dell’ordine, è stato denunciato dai carabinieri della sezione radiomobile di Torre del Greco per resistenza a pubblico ufficiale e guida senza patente. L'articolo A 16 anni guida un’auto: inseguimento folle con i carabinieri, poi lo schianto ... anteprima24

ClaudioFerocino : Esame di guida e posizionamento del carico sui mezzi pesanti in corso. Si terrà conto dei anni di esperienza. Siamo… - Frances47069688 : @endpause Guarda chaplin, o “guida per riconoscere i tuoi santi” o the judge o “un oscuro scrutare” o qualcuno dei… -