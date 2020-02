Video Francesco Gabbani secondo Sanremo 2020, “Viceversa” sfiora la vittoria (Di domenica 9 febbraio 2020) La 70ma edizione del Festival di Sanremo è andata in archivio. Il Teatro Ariston ha sorriso a Diodato che con “Fai rumore” ha conquistato il cuore degli italiani. Al secondo posto si è classificato Francesco Gabbani, cantautore che ha sfiorato il triplete con “Viceversa”. Una prestazione di alto profilo per lui, che si conferma ai vertici di questa comepetizione, riuscendo a mixare bene le qualità del testo con la musicalità. LA CLASSIFICA FINALE DI Sanremo 2020 oasport

LaStampa : #Sanremo2020, #FrancescoGabbani canta 'Viceversa': ecco il testo del brano in gara a #Sanremo70 @frankgabbani ??… - Raicomspa : Api, farfalle e impollinatori, dai quali dipende il 75% della produzione alimentare, a rischio estinzione per l'uso… - LaStampa : #FestivaldiSanremo2020, sale ora sul palco #FrancescoGabbani per cantare 'Viceversa': ecco il testo del brano in ga… -