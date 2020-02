Spal Sassuolo, Boga: «Primo gol di testa in carriera. L’obiettivo resta la salvezza» – VIDEO (Di domenica 9 febbraio 2020) Jeremie Boga ha parlato in zona mista dopo la vittoria, grazie ad un suo gol, del Sassuolo contro la Spal (-Dal nostro inviato a Ferrara, Antonio Parrotto) Jeremie Boga commenta in zona mista il successo del Sassuolo contro la Spal, arrivato grazie ad un suo gol segnato in extremis. «È una vittoria molto importante per noi, abbiamo fatto tutto quello necessario per vincere. Primo gol di testa? Devo dire grazie a Berardi per il bell’assist.» View this post on Instagram Zona mista post #SpalSassuolo ⚽ A post shared by Calcio News 24 (@calcionews24) on Feb 9, 2020 at 6:26am PST Leggi su Calcionews24.com calcionews24

