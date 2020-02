Serie C, Siena-Monza: probabili formazioni, pronostico e quote (Di domenica 9 febbraio 2020) Serie C, Siena-Monza: probabili formazioni, pronostico e quote Domenica 9 Febbraio va in scena il match Siena-Monza valido per la 25esima giornata della Serie C. Fischio d’inizio previsto per le ore 17.30. Nella settimana che precede la sfida è stato intervistato l’ex attacante del Monza – ora in forza alla Robur Siena – Marco Guidone, che ha parlato dell’andamento altalenante della squadra: “Questo è il nostro problema di quest’anno. Fuori casa risultati incredibili, quindi la squadra c’è. Ma ogni volta che siamo stati chiamati al salto di qualità non l’abbiamo mai fatto, forse per la poca esperienza visto che siamo una squadra giovane“. Riguardo il match di Domenica ha invece detto: “Sicuramente metterei la firma sul pari visto che sappiamo di affrontare la più forte in assoluto e le sue qualità, sarà difficilissima ... termometropolitico

