Sanremo 2020 vincitore Diodato: secondo Francesco Gabbani, terzi Pinguini Tattici Nucleari [classifica finale] (Di domenica 9 febbraio 2020) Oltre le due di notte. Amadeus visibilmente emozionato, ma felice dei risultati ottenuti, ha chiamato sul palco i tre finalisti di Sanremo 2020: Antonio Diodato, Francesco Gabbani e i Pinguini Tattici Nucleari. Al fianco del conduttore l’amico fraterno Fiorello. Il vincitore del Festival è il cantautore Diodato. secondo posto Francesco Gabbani. Terzo classificato i Pinguini Tattici Nucleari, il gruppo indie rock, che si è presentato all’Ariston col brano Ringo Starr. Premio della Critica Mia Martini assegnato dalla Sala Stampa a Diodato. A quest’ultimo è andato anche il Premio Lucio Dalla. Il riconoscimento Sergio Bardotti a Rancore per il brano Eden. Premio Giancarlo Bigazzi a Tosca per la canzone Ho amato tutto. Il Premio Tim Music a Francesco Gabbani per Viceversa. Sanremo 2020 vincitore Diodato: secondo Francesco Gabbani, terzi Pinguini Tattici Nucleari Classifica ... urbanpost

