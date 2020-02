Sanremo 2020: Diodato vince il premio della critica (Di domenica 9 febbraio 2020) Diodato E’ Diodato il vincitore del premio della critica Mia Martini del Festival di Sanremo 2020. Grazie al brano Fai Rumore, il cantante ha ricevuto il riconoscimento dalle testate accreditate presso la Sala Stampa Ariston Roof, che hanno espresso il loro voto sulle 23 canzoni degli artisti che hanno partecipato alla kermesse canora. Un ulteriore premio per l’uomo, Il trionfatore della settantesima edizione si è portato a casa pure il premio della sala stampa. Sanremo 2020, gli altri premi premio della Sala stampa ‘Lucio Dalla’ (assegnato dalla sala stampa radio-tv-web del Palafiori): Diodato premio ‘Sergio Bardotti’ per il miglior testo (assegnato dalla Commissione Musicale): Rancore (“Eden“) premio ‘Giancarlo Bigazzi’ per la miglior composizione musicale (assegnato dall’Orchestra del Festival): Tosca (“Ho amato tutto“) premio TimMusic: Francesco ... davidemaggio

