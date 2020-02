Rigore Milik in Napoli-Lecce: “solo un arbitro scarso non può darlo. Fermate questa pagliacciata!” [GALLERY] (Di domenica 9 febbraio 2020) Napoli-Lecce continua a far discutere. L’episodio incriminato è il contatto al 25° della ripresa tra Giulio Donati, difensore giallorosso, e Arkadiusz Milik, attaccante azzurro. Il tocco del calciatore del Lecce sul piede del polacco c’è, ma Milik accentua molto la caduta, cosa che induce l’arbitro Giua a fischiare la simulazione dell’attaccante e ad ammonirlo. Il protocollo, in questi casi, invita a vedere se l’eventuale errore dell’arbitro possa essere chiaro ed evidente. Per il Var Abisso l’episodio non rientra nella casistica. Una decisione che ha gettato nello sconforto i napoletani e arrivata in un momento chiave del match, sul punteggio ancora di 1-2. Giua è apparso sicuro, tant’è che il labiale del direttore di gara è stato “Ho deciso io”. In questo caso il discorso cambia. L’arbitro non può assolutamente ... calcioweb.eu

