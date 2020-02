Pagelle Napoli-Lecce: voti Sportmediaset e commento (Di lunedì 10 febbraio 2020) Il portale di Sportmediaset ha scelto i migliori e i peggiori del match tra Napoli e Lecce, terminato 2-3 al San Paolo a favore dei salentini. DEMME 6,5 – Palesemente il tipo di giocatore che mancava al Napoli nella prima parte della stagione. Catalizzatore di gioco e recuperatore di palloni nello stesso tempo, si sta rivelando acquisto prezioso per il gruppo azzurro. POLITANO 6,5 – Già dai primi spunti si prende gli applausi del San Paolo, perché quel dribbling in punta di piedi e quegli scarti improvvisi sono un patrimonio che da tempo non si ammirava visto il Callejon appiattito degli ultimi tempi. Dura un’ora e quell’ora la fa sopra la sufficienza. LAPADULA 8 – L’opportunismo è sempre stato una sua caratteristica peculiare e il lampo che porta al gol dell’1-0 lo dimostra una volta di più. Al posto giusto nel momento giusto ma anche sempre ... calciomercato.napoli

