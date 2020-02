Meteo per lunedì 10 Febbraio. Qualche pioggia e vento forte, ecco dove (Di domenica 9 febbraio 2020) Un campo di alta pressione, supportato da flussi d'aria molto mite, ha nuovamente messo radici sull'area mediterranea, abbracciando anche l'Italia. L'inverno fa così di nuovo un passo indietro, con temperature in netto aumento dopo il clima freddo dei giorni passati. L'egemonia anticiclonica sul Mediterraneo non riesce però a garantire bel tempo incontrastato sull'Italia e tende a subire dei disturbi legati ad infiltrazioni collegate al flusso perturbato oceanico, che investe più direttamente le nazioni centro-settentrionali dell'Europa. Sul Nord Atlantico è in azione una Depressione d'Islanda molto esplosiva che tende a sprofondare verso la Gran Bretagna e la Francia Settentrionale. La contrapposizione con l'anticiclone più a sud è la causa di venti davvero tempestosi in queste zone. Il vortice ciclonico sarà molto profondo, con valori di pressione localmente ... meteogiornale

