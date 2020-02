In motoslitta, non riesce ad evitare l’ostacolo. Per lui nulla da fare (Di domenica 9 febbraio 2020) E’ avvenuto in montagna, a Songavazzo, provincia di Bergamo. La vittima è un uomo di 40 anni. In sella ad una motoslitta, non evita un ostacolo e, nell’impatto, perde la vita. La tragedia è avvenuta la notte scorsa a Songavazzo, in provincia di Bergamo. L’uomo, 40 anni, stava procedendo in sella ad una motoslitta quando, … L'articolo In motoslitta, non riesce ad evitare l’ostacolo. Per lui nulla da fare proviene da www.meteoweek.com. meteoweek

