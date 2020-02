Il Coronavirus, il pangolino e la paura per cani e gatti (Di domenica 9 febbraio 2020) Dopo i serpenti il pangolino: potrebbe essere questo l’animale selvatico nel quale il Coronavirus dei pipistrelli potrebbe essere mutato e diventato capace di aggredire l’uomo. A puntare l’indice su questo piccolo mammifero simile a un formichiere e minacciato di estinzione, nonché vittima di traffici illeciti, è la ricerca condotta in Cina da Shen Yongyi e Xiao Lihua, entrambi della South China Agricultural University (Scau) di Guangzhou. La ricerca, basata su dati genetici, al momento è pubblicata soltanto sul sito dell’università cinese ed è questo uno dei motivi per cui è stata accolta con perplessità dalla comunità scientifica internazionale. “Quest’ultima scoperta avrà un grande significato per la prevenzione e il controllo del nuovo Coronavirus”, si legge sul sito della Scau. L’ipotesi sembra plausibile, “ma la cautela è ... nextquotidiano

MariaCarlaVecc1 : RT @QLexPipiens: Adesso non è più il serpente l'untore del Coronavirus, ma un pangolino al cartoccio... Poi, siamo noi qua su Twitter a spa… - MIcheleTofful : RT @Nicola_Bressi: LA VENDETTA DEL PANGOLINO Se proprio deve esistere un animale che ci contagia col #coronavirus: spero sia confermato il… - clara111 : #Coronavirus, ora si accusa il pangolino. Il Wwf: conseguenze delle azioni miopi dell’uomo - La Stampa -