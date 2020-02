Eleonora Pedron splendida con top fasciante e nodo sul seno: «Ficona imperiale» (Di domenica 9 febbraio 2020) Eleonora Pedron Instagram, splendida con top fasciante e nodo sul seno: «Ficona imperiale», commenta estasiato uno dei tanti followers della ex reginetta di bellezza. La 37enne padovana, ex Miss Italia 2002, è sempre più bella alla soglia dei quarant’anni e le foto che condivide sui social ne sono inconfutabile prova. Eleonora Pedron elegante bellezza: la foto da Tel Aviv conquista i followers Quella pubblicata nelle scorse ore sui social è un elogio del suo elegante fascino: da Tel Aviv, in Israele, la sensuale Eleonora si mostra in spiaggia, con i capelli sciolti sulle spalle e spettinati dal vento. Sguardo penetrante, la foto la ritrae con indosso un micro top nero in maglina con nodo sul seno, che le fascia il décolleté. “Sei bellissima principessa Eleonora quanto fascino che hai mi piaci tantissimo sei un amore <img ... urbanpost

