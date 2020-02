Discriminata perché cinese: continua la fobia Coronavirus nel napoletano (Di domenica 9 febbraio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoSan Giorgio a Cremano (Na) – continua la fobia Coronavirus nel napoletano. Stavolta a farne le spese è una ragazza cinese di 17 anni, arrivata nel settembre scorso per un programma interculturale, che è stata vittima di una serie di episodi discriminatori. Lo riporta Il Mattino. Tra i più significativi, quello registrato al Palaveliero, dove la giovane pratica abitualmente la pallavolo. Alcune madri presenti sul posto hanno cominciato a parlare di Coronavirus alla vista della ragazza, per poi allontanarsi. Episodio che ha scosso non poco la 17enne e che è stato quindi denunciato dalla famiglia sui social. “Anna è già molto triste per ciò che sta succedendo nel suo paese, ed è molto preoccupata per la sua famiglia ed i suoi amici. Esortate, quindi, i vostri figli di sorriderle e non di allontanarsi perché lei è un arricchimento per la nostra ... anteprima24

