Diodato vince Sanremo 2020! Sky Tg24 spoilera il suo nome prima (Di domenica 9 febbraio 2020) Sanremo: vince Diodato! Sky Tg24 spoilera il suo nome prima dell’annuncio di Amadeus È arrivata alle 2:30 la proclamazione da parte di Amadeus Diodato vincitore di Sanremo 2020 con il brano Fai Rumore. La vittoria di Diodato è stata ottenuta sommando i voti arrivati attraverso il sistema del televoto, quelli della giuria della sala stampa e quelli della demoscopica. Sul podio anche Francesco Gabbani al secondo posto con la canzone Viceversa, mentre Pinguini Tattici Nucleari al terzo posto con il brano Ringo Starr. Diodato, in testa alla classifica generale dopo le prime quattro serate del Festival di Sanremo 2020, è stato il favorito per la vittoria finale. Malumori non per la vittoria di Diodato, ma per come la stessa è avvenuta. Attraverso un crawl, Sky Tg24 ha spoilerato Diodato vincitore di Sanremo all’1.45. Un vero e proprio peccato per un Festival e un conduttore come ... lanostratv

SanremoRai : Vince la 70^ edizione del Festival di Sanremo #Diodato con #FaiRumore ?? @DiodatoMusic @RaiUno @RaiRadio2 @RaiPlay… - stanzaselvaggia : Diodato ha una meraviglia di canzone. Una meraviglia di voce. È il mio preferito e se non vince mi vesto da Maria De Filippi. #sanremo2020 - stanzaselvaggia : Comunque ragazzi, ho già avvisato il mio fidanzato che se non vince Diodato stasera alle due vado via di casa e mi… -