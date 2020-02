Chi sono i Pinguini Tattici Nucleari che hanno partecipato a Sanremo 2020 (Di domenica 9 febbraio 2020) Chi sono i Pinguini Tattici Nucleari che hanno partecipano al Festival di Sanremo 2020? Se lo chiedono in tanti visto che il loro nome è davvero insolito. Il gruppo esiste dal 2010 ma pochi sanno il motivo per cui si chiamano così. Ecco chi sono e perché si chiamano così. La band i Pinguini Tattici Nucleari è stata fondata nel 2010 ed è quello che possiamo definire un gruppo Indie Rock. I membri della band sono: Riccardo Zanotti – Cantante, Nicola Buttafuoco – Chitarra, Lorenzo Pasini – Chitarra, Simone Pagani – Basso, Matteo Locati – Batteria, Elio Biffi – Tastiera, Fisarmonica, Cantante. Ebbene, i 6 giovani componenti della band hanno scelto questo nome ispirandosi a quello di una famosa birra scozzese che viene prodotta dalla BrewDog. La birra in questione si chiama Tactical Nuclear Penguin. Loro non hanno fatto altro che tradurre il nome ... bigodino

forumJuventus : Chi veste la maglia della #Juve deve sapersi assumere le proprie responsabilità. I regali di stasera, mentre stavam… - LegaSalvini : Questo governo è completamente immobile. Ci sono fondi già stanziati da mesi per la manutenzione delle infrastruttu… - TIM_Official : Alzi la mano chi ha ballato insieme ai Pinguini Tattici Nucleari in questi giorni! ? Stasera sono in gran forma per… -