Brescia-Udinese oggi in tv: orario d’inizio, programma, streaming, formazioni (9 febbraio) (Di domenica 9 febbraio 2020) Turno numero ventitré nella Serie A di calcio 2020, che tra le altre sfide proporrà anche il succulento confronto tra Brescia e Udinese, che assegnerà importanti punti nella lotta retrocessione, la quale vede proprio le Rondinelle navigare in acque pericolose. Il match si svolgerà quest’oggi, domenica 9 febbraio 2020, a partire dalle ore 15.00, e sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN e in tv su DAZN1 (canale 209 di Sky), e si potrà seguire su pc, tablet, smartphone, smart-tv e altri dispositivi dotati di connessione internet. programma SERIE A 2019-2020 Domenica 9 febbraio ore 15.00 Brescia-Udinese DAZN LE PROBABILI formazioni Brescia (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Cistana, Chancellor, Mateju; Bisoli, Tonali, Dessena; Romulo; Donnarumma, Balotelli. Udinese (5-3-2): Musso; Larsen, Becao, Troost-Ekong, Ken Sema; De Paul, Mandragora, Fofana; Lasagna, Okaka. Con DAZN segui 3 ... oasport

valla_invicta : #SerieA | Partidos Domingo (Fecha 23): - SPAL vs Sassuolo 8:30 - Napoli vs Lecce 11:00 - Genoa vs Cagliari 11:00 -… - juniorbeefierri : #SerieA?JUVENTUS 54 - Inter 51 - Lazio 50 - Atalanta 42 - Roma 39 - Verona 34 - Bologna 33 - Milan 32 - Cagliari 32… - DeVivoFa : RT @Loscoindividuo: Via Crucis Granata : Milan Parma Napoli Udinese Cagliari Lazio Juventus Brescia Inter Genoa Fiorentina Verona Spal R… -