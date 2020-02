Wuhan, prima vittima straniera per il coronavirus: i morti sono 722 (Di sabato 8 febbraio 2020) Wuhan, prima vittima straniera per il coronavirus: i morti totali sono 722. I contagi accertati salgono a 35.000 Purtroppo il coronavirus continua a mietere vittime, soprattutto in Cina. L’8 febbraio rimarrà una data storica, poichè è stata comunicata la prima morte di un cittadino straniero a Wuhan. Si tratto di un uomo americano, come confermato … L'articolo Wuhan, prima vittima straniera per il coronavirus: i morti sono 722 proviene da www.inews24.it. inews24

