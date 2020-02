Volta a la Comunitat Valenciana 2020, la tappa di oggi in tv (8 febbraio): orario, programma, percorso (Di sabato 8 febbraio 2020) Quest’oggi andrà in scena la quarta tappa della Volta a la Comunitat Valenciana 2020: 170 chilometri da Calp ad Altea (Sierra de Bernia). Altra sfida in salita tra i big che si contendono la classifica generale: Alejandro Valverde a caccia del successo, occhio però ad un Tadej Pogacar che appare già in forma smagliante. Questa sarà la frazione regina, che attraverserà l’entroterra di Alicante, ma anche quattro gran premi di montagna: Coll de Rates, Benimatell, Confrides e Tudoms. Sarà una giornata velocissima dove i contendenti alla vittoria finale si giocheranno tutto con un’altra ascesa, quella conclusiva di Sierra de Bernia, una salita inedita, un muro autentico con rampe del 20% e un palcoscenico davvero spettacolare. Sarà il momento chiave. La tappa avrà inizio alle ore 12 e terminerà intorno alle 16.30. È prevista la diretta televisiva su Eurosport 2 dalle ore 15, e quella in ... oasport

