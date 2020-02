Striscia la Notizia, bomba su Sanremo 2020: non torna il voto dell’orchestra, irregolarità? (Di sabato 8 febbraio 2020) Irregolarità al Festival della canzone italiana? Alla 70esima edizione del Festival di Sanremo che si sta svolgendo in questi giorni è scoppiato il caso del voto da parte dell’orchestra presente al Teatro Ariston. Ad occuparsi della vicenda è ancora una volta Striscia la Notizia, per capire se nella kermesse canora c’è del marcio. Il tg satirico di Antonio Ricci avrebbe ricevuto delle segnalazioni molto importanti e clamorose. Nella terza serata in onda giovedì, ovvero dedicata alle cover, il conduttore è direttore artistico Amadeus ha fatto un annuncio. Ossia che in quel momento l’orchestra stava votando le esibizioni dei 24 Big in gara. Striscia la Notizia si occupa delle votazioni dell’orchestra di Sanremo Stando a quanto riportato da Striscia la Notizia, però, proprio mentre il padrone di casa del Festival Amadeus annunciava il voto, si vede perfettamente ... kontrokultura

trash_italiano : Striscia la Notizia: 'io finisco sempre tardi' Grande Fratello Vip: 'io finisco tardissimo' #Sanremo2020: - KontroKulturaa : Striscia la Notizia, bomba su Sanremo 2020: non torna il voto dell'orchestra, irregolarità? - - mpiacenonaver1 : Sapete cosa mi fa schifo veramente? La cosidetta vera sinistra che da quando ha scoperto che con il trash si fanno… -