Sollecito pagamento condomino: cos’è, finalità e quando arriva. I rischi (Di sabato 8 febbraio 2020) Sollecito pagamento condomino: cos’è, finalità e quando arriva. I rischi Vediamo di seguito che cos’è di preciso il Sollecito di pagamento al condomino, quando arriva, la finalità e le sanzioni correlate. Si tratta infatti di un atto non raro nella prassi condominiale, in cui talvolta c’è chi non è puntuale con i pagamenti. Ecco allora giustificato far luce su questo particolare strumento adoperato dall’amministratore di condominio. Se ti interessa saperne di più sulla figura dell’amministratore di condominio, come si diventa, requisiti e chi è incaricato, clicca qui.Segui Termometro Politico su Google News Sollecito pagamento condomino: che cos’è? a che serve? Chiariamo subito che il Sollecito di pagamento al condomino altro non è che un atto predisposto dall’amministratore del caseggiato, laddove si riveli opportuno o doveroso ... termometropolitico

