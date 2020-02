Sanremo 2020, Junior Cally: “Se avessero potuto, mi avrebbero ucciso” (Di sabato 8 febbraio 2020) All’anagrafe è Antonio Signore, ma il grande pubblico lo chiama Junior Cally. La sua partecipazione a Sanremo 2020 ha alimentato non poche polemiche, ma lui si fa conoscere con un brano maturo e coinvolgente. “No grazie” ha un sound piace e il ritmo è coinvolgente. In conferenza stampa ha parlato del suo look e dei suoi tatuaggi, del suo ultimo album, “Ricercato”, e del suo brano sanremese. Non mancano neppure i riferimenti alle accuse nei suoi confronti. E ai giovani che inseguono un sogno come il suo ha detto: “Chi prova a ostacolare il tuo sogno lo fa perché non riesce a trovarne uno proprio. Sanremo 2020, Junior Cally risponde alle critiche “Voglio farmi portavoce di chi non trova spazio e non ha la mia stessa fortuna. Il mio è un brano politico, questa classe politica non mi rappresenta”. Comincia così la conferenza stampa di Junior ... notizie

