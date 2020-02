Papa Francesco sarà nella Terra dei Fuochi il 24 maggio (Di sabato 8 febbraio 2020) Il Papa ha scelto ancora una volta un luogo di sofferenza e di fragilità: il 24 maggio sarà nella “Terra dei Fuochi” per testimoniare tutta la sua vicinanza alla gente di quella Terra che soffre, e muore, a causa dell’inquinamento. E ha scelto una giornata significativa: il 24 maggio ricorreranno infatti i 5 anni dalla sua Enciclica Laudato sì per una ecologia integrale. Il pontefice arriverà nella prima mattinata di domenica 24 maggio 2020 ad Acerra (Napoli); dopo avere attraversato la città, incontrerà i vescovi, i parroci, i sindaci dei Comuni della Terra dei Fuochi, e una rappresentanza di famiglie che hanno avuto vittime a causa dell’inquinamento ambientale; seguirà la messa in piazza Calipari e la preghiera del Regina Coeli. Subito dopo il Papa farà rientro in Vaticano. Una mezza giornata dunque per abbracciare le persone di quella Terra che fin dai ... ildenaro

