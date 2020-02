Napoli-Lecce, Gattuso: “Una gara trappola, non pensiamo alla classifica. Koulibaly titolare” (Di sabato 8 febbraio 2020) L’allenatore azzurro ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Napoli-Lecce, match in cui la formazione partenopea non potrà commettere errori. Napoli-Lecce “Obiettivo Champions? Domani c’è una grande trappola: con il Lecce sarà una partita difficile, perchè gioca e può far male. Dobbiamo solo preparare la partita mentalmente, senza pensare a dove saremo in caso di vittoria”. Così Rino Gattuso, allenatore del Napoli, nel corso della conferenza stampa alla vigilia della partita di campionato contro il Lecce. “Domani abbiamo tutto da perdere. I 40 mila del San Paolo devono essere un valore aggiunto, ma se non interpretiamo la gara come contro Juve e Lazio e non siamo pronti sarà una partita difficile”, ha aggiunto. “Sicuramente domani Koulibaly giocherà dal primo minuto. Se i quattro difensori centrali stanno bene, Di Lorenzo torna al suo ... 2anews

