MotoGP, Alex Marquez: “Soddisfatto per il long run, ho avuto un buon passo. Bene con le gomme usate” (Di sabato 8 febbraio 2020) Alex Marquez sta cercando di prendere confidenza con la Honda, nel secondo giorno di Test MotoGP a Sepang non è andato oltre il 17° posto nella classifica dei tempi ma il suo obiettivo è naturalmente quello di trovare il giusto feeling col mezzo in modo da essere competitivo nel corso del Mondiale. Lo spagnolo ha pagato mezzo secondo di distacco dal fratello Marc, suo compagno di squadra nel Team Repsol. Alex Marquez è comunque ottimista nelle dichiarazioni rilasciate al termine delle prove in Malesia: “Sono piuttosto felice anche oggi, specialmente perché abbiamo lavorato Bene con le gomme usate. Imparare le gomme e adattarmi a loro resta il mio obiettivo principale. Il più importante aspetto della giornata è stato il nostro long run, abbiamo avuto un buon passo e ho potuto notare anche che ho da lavorare a livello fisico. Ma globalmente mi sono sentito Bene e sono felice del lavoro ... oasport

SkySportMotoGP : ? La #Suzuki conferma @Rins42 ??Pronto il rinnovo fino al 2022 #SkyMotori #MotoGP - SkySport : RT @SkySportMotoGP: ?? Giornata difficile per i piloti #Honda a Sepang ?? Le loro parole dopo i test #SkyMotori #MotoGP #SepangTest https:/… - sportli26181512 : MotoGP, test Sepang. Marc Marquez: 'Per la Honda serve il 100%', Alex: 'Devo imparare': In Malesia si è chiusa la s… -