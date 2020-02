Morgan insulta Bugo sul palco di Sanremo: ecco il testo che ha cantato (Di sabato 8 febbraio 2020) Morgan ha insultato Bugo: è questo il motivo per cui il cantante ha abbandonato il palco del Festival di Sanremo durante l’esibizione di Sincero. I dissapori fra Morgan e Bugo durerebbero da settimane, culminate con la canzone cambiata sul palco di Sanremo dallo stesso Morgan che ha stravolto il testo di Sincero in un tema d’insulti contro Bugo. Le brutte intenzioni, la maleducazione La tua brutta figura di ieri sera La tua ingratitudine e la tua arroganza Fai ciò che vuoi Mettendo i piedi in testa Ringrazia il cielo che sei su questo palco Rispetta chi ti ci ha portato dentro Ma questo sono io Prima di abbandonare il palco, Bugo ha strappato il testo dalle mani di Morgan, che ha comunque continuato ad insultarlo, fino allo stop di Amadeus. I due sono stati squalificati. Morgan insulta, Bugo abbandona il palco di Sanremo – il video  Morgan insulta Bugo sul ... bitchyf

