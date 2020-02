Morgan e Bugo: cosa è successo sul palco? Me l’ha spiegato Morgan (Di sabato 8 febbraio 2020) Cos’è successo tra Morgan e Bugo? Perché sono stati squalificati dal Festival di Sanremo? Come mai Bugo ha abbandonato il palco? Sono le 5 del mattino quando registro la telefonata che sto facendo a Morgan dopo tutto il casino combinato al Festival di Sanremo. Lui mi sta raccontando tutto. L’ho chiamato dopo aver pubblicato sulla mia pagina Facebook un video fatto appena ho visto quanto successo sul palco dell’Ariston. https://www.youtube.com/watch?v=sz3IYqOqle4&feature=youtu.be Morgan, dopo aver visto il mio racconto, mi ha scritto: “Sei sempre stato un grande e continui imperterrito ad essere lucido didattico giusto e sensibile. Non sai quanta stima ho di te, o forse lo sai. Ma non smetterò mai di dirlo. Cazzo Gabriele grazie perché ragioni” Poi, in un messaggio successivo, mi ha scritto: “Diciamo così: gliele ho cantante” A questo punto gli ho ... optimaitalia

