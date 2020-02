L’Oroscopo di Velvet: settimana dal 10 al 16 febbraio 2020 (Di sabato 8 febbraio 2020) ARIETE ★★★★★ Amici dell’Ariete, settimana di passione per voi! Venere vi rende sensuali, mentre Marte vi regala una grinta sul lavoro alla quale nessuno saprà resistere. Che c’è di meglio di un guerriero sexy? TORO ★★★★★ Cari amici del Toro, un mix di pianeti renderà questa settimana scoppiettante. Venere e Marte vi donano fascino grinta, mentre Giove e Saturno saranno i rinforzi perfetti sul lavoro. Potrete ottenere molto, perciò provate a chiedere tutto. GEMELLI ★ Cari Gemelli, ecco un’altra settimana fatta di stanchezza e preoccupazioni. L’opposizione di Venere non vi molla e vedete tutto nero. Il vostro spirito polemico si farà sentire, ma volete un consiglio? Rimandate i conflitti a quando sarete più forti. CANCRO ★★★★ Amici del Cancro, Venere birichina si farà sentire in alcune giornate molto nervose. Il lavoro è fonte di preoccupazione e qualche rispostaccia di ... velvetgossip

L’Oroscopo Velvet Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : L’Oroscopo Velvet