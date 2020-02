Live Non è la D’Urso a Sanremo! Anticipazioni e ospiti del 9 febbraio (Di sabato 8 febbraio 2020) Live Non è la D’Urso sbarca a Sanremo! Le Anticipazioni della puntata del 9 febbraio Il programma di Canale 5 Live Non è la D’Urso sbarca a Sanremo! Nelle ultime ore è circolata una foto in cui si vede una limousine bianca aggirarsi per le vie della città dei fiori. La particolarità è che è brandizzata con il nome della trasmissione della domenica sera di Barbara D’Urso. Come rivelano le indiscrezioni, all’interno della vettura ci sono alcuni cantanti esclusi durante le selezioni per la settantesima edizione del Festival di Sanremo. Confermato il fatto che Barbara D’Urso non si trova a Sanremo. Vedendo la limousine, in molti hanno avanzato questa ipotesi. Le Anticipazioni di Live Non è la D’Urso svelano che questi cantanti accompagnati a Sanremo sono Gerardina Trovato, Tony Dallara e Lisa. Sarà una puntata ricca di scoop quella trasmessa il 9 ... lanostratv

