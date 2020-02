L’effetto del Coronavirus sul mercato dei gioielli in Campania (Di sabato 8 febbraio 2020) Nei prossimi mesi a venire ci sono moltissimi appuntamenti fieristici settoriali si inizia con Arezzo ad Aprile, Basilea fine Aprile inizio Maggio, Ginevra a seguire, Hong a Maggio e per finire infine last but not least JCK di Las Vegas. Tutti eventi importantissimi del nostro settore orafo-argentiere e del lusso in particolare. Un accavallamento di eventi di date che certamente e’ da valutare prima che ogni azienda e tutti noi operatori de settore della gioielleria, prendiamo in seria considerazione provvedendo ad una attenta analisi di mercato rivolta al conteggio del Coronavirus. L’effetto del Coronavirus sul commercio globale del lusso e dei gioielli potrebbe peggiorare ed aggravarsi a breve tempo. La diffusione del Coronavirus in Cina oltre a provocare cambiamenti nel calendario globale delle fiere settoriali di gioielleria ha riportato un impatto negativo ... ildenaro

