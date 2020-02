La fidanzata di Valentino Rossi: «Io, bullizzata soprattutto dalle donne» (Di sabato 8 febbraio 2020) Il Giornale intervista Francesca Sofia Novello, fidanzata di Valentino Rossi. Ieri è toccato a lei calcare il palcoscenico del Festival di Sanremo accanto ad Amadeus. Nei giorni scorsi una frase del conduttore aveva innescato una polemica che gli era valsa l’accusa di essere sessista. “Sarò affiancato da Francesca Sofia Novello, scelta per essere la fidanzata di Valentino Rossi e perché ha la capacità di stare accanto a un grande uomo rimanendo un passo indietro”. La Noviello dichiara di non essersi sentita per niente offesa da quelle parole. «Tutto ciò che abbiamo visto è una smentita pubblica della sbagliata interpretazione delle parole usate in quella conferenza stampa da Amadeus. Come avevo già detto, io non mi sono mai sentita offesa, non ho avvertito alcuna mancanza di rispetto. E non faccio e non ho mai fatto un passo indietro rispetto a nessuno». C’è però ... ilnapolista

