Ingegnere del software a Zurigo. “In Italia attesa infinita per stipendi inadeguati. Qui vivo tranquillo e risparmio” (Di sabato 8 febbraio 2020) A scuola non aveva mai visto un computer, e oggi è un informatico premiato da Facebook. Pasquale Salza, 31 anni, ricercatore in ingegneria del software originario di Ariano Irpino, in provincia di Avellino, oggi lavora per l’università di Zurigo in un team che cura lo sviluppo dei software e la loro facilità d’uso. “All’università di Salerno ho avuto un’ottima preparazione, non posso lamentarmi di nulla, adesso voglio creare ponti e collaborazioni tra università internazionali”. Pasquale ha studiato all’università di Salerno, dove ha preso la laurea triennale, la magistrale e il dottorato in Scienze Informatiche, abilitandosi poi all’esercizio della professione. Proprio durante il dottorato ha partecipato a una summer school dedicata all’ingegneria del software, un’occasione per approfondire l’argomento, ma anche per creare rapporti: qui conosce un professore Italiano ... ilfattoquotidiano

fattoquotidiano : Ingegnere del software a Zurigo. “In Italia attesa infinita per stipendi inadeguati. Qui vivo tranquillo e risparmi… - ilnotaro : @MarioFi00560885 Ma sei un ingegnere dei trasporti? Mi sai tanto di bot travestito da pseudo tifoso del Napoli. - PantheonVerona : L’ingegnere, figlio del celebre Enzo, ospite all'inaugurazione del nuovo Anno Accademico, ha incoraggiato i giovani… -