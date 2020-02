Il Verona è l'ammazzagrandi: Juventus ribaltata di rigore, l'impresa sconvolge la serie A (Di domenica 9 febbraio 2020) Se è un sogno, non svegliate il Verona e i suoi tifosi. Al Bentegodi la squadra di Juric ribalta clamorosamente la Juventus, battendola per 2-1 e allungando ad otto la striscia di risultati utili consecutivi. E pensare che la sfida sembrava essersi messa in discesa per gli uomini di Sarri, che l'ave liberoquotidiano

Bertolca10 : Il Milan senza Ibra, soffre e il Milan non va oltre il pareggio in rimonta contro il Verona ammazzagrandi di Juric.… -