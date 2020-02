Fiorentina | Iachini | «Tanti errori oggi | giochiamo meglio fuori che in casa»

Diretta Fiorentina Atalanta/ Streaming video tv : il duello Iachini vs Gasperini : Diretta Fiorentina Atalanta Streaming video e tv: probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita che si gioca per la ventitreesima giornata del campionato di Serie A.

Agudelo Fiorentina : come Iachini può impiegare il colombiano : Agudelo è un nuovo giocatore della Fiorentina. Non è però semplice prevedere quale sarà il suo utilizzo tattico da parte di Iachini Con Thiago Motta, Agudelo aveva giocato soprattutto come trequartista del 4231. Era comunque più un vertice alto che non una seconda punta: veniva sovente incontro in entrambe le fasi (grande sacrificio difensivo), sapendosi trovare benissimo tra le linee e dimostrando un’ottima gestione del palleggio. Ha ...

Fiorentina - Iachini : «Gasperini? I tifosi lasceranno passare questa situazione» : Il tecnico della Fiorentina Giuseppe Iachini è intervenuto sulla vicenda Gasperini. Niente polemiche, si pensa al campo Il tecnico della Fiorentina Giuseppe Iachini ha analizzato la sfida di domani con l’Atalanta. L’allenatore viola è tornato a parlare anche di quanto accaduto in Coppa Italia e di che ambiente ci sarà al Franchi: «Domani dobbiamo pensare al campo, anche i nostri tifosi saranno concentrati sulla partita per fare il ...

Fiorentina - Iachini sorride : Castrovilli torna tra i convocati? : Giuseppe Iachini può sorridere: Gaetano Castrovilli tornerà nella lista dei convocati per il match contro l’Atalanta Buone notizie per Giuseppe Iachini e la Fiorentina. Gaetano Castrovilli ha lavorato con i compagni nella seduta d’allenamento di ieri e sabato contro l’Atalanta dovrebbe tornare tra i convocati. Come riporta il Corriere Fiorentino, è ancora presto per capire se sarà titolare oppure no. Nei prossimi giorni è previsto ...

Juventus Fiorentina : Iachini prova a proteggere il centro : La Fiorentina di Iachini si è difesa bassa e con ordine a Torino. Il 532 dei viola voleva proteggere il centro La Fiorentina di Iachini è scesa in campo a Torino con un 352 che in fase di non possesso diventava un 532 molto passivo. La priorità tattica dei viola era quello di coprire il centro, costringendo i bianconeri ad andare sulle corsie esterne. Si vede nella slide sopra, con la mezzala sinistra e l’intera squadra pronta a ...

Fiorentina - Iachini : «C’è tanto rammarico ma voltiamo pagina in fretta» : Giuseppe Iachini ha parlato a margine della cerimonia di consegna della Panchina D’Oro, queste le parole del tecnico viola Giuseppe Iachini ha parlato a margine della consegna della Panchina D’Oro. Queste le parole raccolte da Tuttomercatoweb. «C’è dispiacere, amarezza perché tanti tifosi ci hanno raggiunto. La partita contro la Juventus l’abbiamo preparata in tre giorni dopo la Coppa Italia e ci tenevamo a fare una ...

Iachini : «Fiorentina penalizzata - ma non cerco scuse». Sarri : «Bestemmia lasciar fuori Dybala» : «Per noi era la terza partita in una settimana, la settima in venticinque giorni. C'e' stato dispendio di energie, ma abbiamo giocato un'ottima partita. Dovevamo solo essere piu' lucidi ed efficaci - ha detto il tecnico dei viola - quando andavamo a legare. Nel secondo tempo, cambiando modulo, non abbiamo interpretato nel modo giusto certe situazioni»

Fiorentina - Iachini : «Concesso poco ad una grande squadra» : Fiorentina, Iachini commenta la sconfitta contro la Juve: «Dovevamo essere più lucidi. Concesso poco ad una grande squadra» Beppe Iachini, allenatore della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di Dazn dopo la sconfitta rimediata contro la Juve. Ecco le dichiarazioni del tecnico: «Per noi era la terza partita in una settimana, la settima in venticinque giorni. C’è stato dispendio, ma abbiamo giocato un’ottima partita. Dovevamo solo ...

Juventus Fiorentina : Iachini si difende con un 532 molto compatto : Il match contro la Fiorentina di Iachini presenta alcune difficoltà per la Juventus. I viola si difendono molto passivi La Fiorentina di Iachini sta facendo molto bene contro le big. I viola hanno un approccio caratterizzato dalla grande attenzione difensiva: contro il Napoli si è visto un 532 molto corto senza palla, che ha ben coperto gli spazi (grande ripiegamento anche delle punte). La Juventus a volte è sterile contro avversari di questo ...

Iachini polemico : “Calendario sbagliato. Fiorentina in campo mercoledì - la Juve ha riposato” : Nella conferenza stampa della vigilia di Juventus-Fiorentina il tecnico dei viola Beppe Iachini ha polemizzato per il calendario: "Noi siamo scesi in campo mercoledì, la Juve invece ha riposato. Così non va bene". Contro la Juve probabile esordio di Igor, preso dalla Spal. Fuori invece Castrovilli.Continua a leggere

Fiorentina - senti Dragowski : «Iachini? Meglio non avvicinarsi…» : Fiorentina, senti Dragowski: «Iachini? Meglio non avvicinarsi… Ho studiato Ronaldo, ma spero non ci diano un rigore contro» Bartlomiej Dragowski, portiere della Fiorentina, ha rilasciato una lunga intervista a Il Corriere dello Sport alla vigilia della sfida contro la Juventus. «Spero non ci siano rigori, comunque ho studiato attentamente Ronaldo. Ma non vi dico da che parte mi butterei. E poi, a me, basta che vinca la squadra». Quanto ...

Fiorentina : preso Amrabat (da luglio). Agudelo - Igor - Kouamè e Duncan subito con Iachini : Il difensore Igor, il centrocampista Duncan e l'attaccante Kouamè sono i nuovi giocatori della Fiorentina. Che ha preso anc he Amrabat dal Verona, società alla quale resterà in prestito fino a giugno.

Fiorentina - Iachini recrimina : «Su Caceres sembrava rigore» – VIDEO : Il tecnico della Fiorentina, Beppe Iachini, ha commentato il quarto di finale di Coppa Italia perso di misura contro l’Inter La Fiorentina ha ieri sera ha lasciato San Siro con un po’ di rammarico, eliminata dall’Inter nei quarti di finale di Coppa Italia al termine di una partita viva ed incerta fino al fischio finale. Il tecnico viola, Beppe Iachini, in conferenza stampa si è lasciato andare anche ...