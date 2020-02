Calendario Sport Invernali oggi (8 febbraio): orari, programma, tv e streaming di tutte le gare (Di sabato 8 febbraio 2020) Quella di oggi, sabato 8 febbraio, sarà un’altra ricca giornata dedicata agli Sport Invernali: lo sci alpino fa tappa in Francia con gli uomini ed in Germania con le donne, mentre lo sci di fondo va in Svezia, a Falun. Il salto con gli sci è a Hinzenbach con le donne ed a Willingen con gli uomini, infine saranno protagoniste anche le Coppe del Mondo di slittino naturale, short track e speed skating, e l’IBU Cup di biathlon. CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI TUTTI GLI Sport Invernali DI oggi (SABATO 8 febbraio) programma Sport Invernali SABATO 8 febbraio 03.30 Sci freestyle, Coppa del Mondo Deer Valley: Aerials 05.00 Pattinaggio artistico, Four Continents Seul: Free program individuale femminile 09.00 Skeleton, Mondiali junior Winterberg: gara maschile 10.00 Sci alpino, Coppa del Mondo Chamonix: 1a manche slalom speciale maschile – EuroSport 1, RaiSport+HD 10.15 ... oasport

