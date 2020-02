Bimbo escluso dalla recita | arrivano gli ispettori a scuola

Bimbo autistico escluso dalla recita natalizia : Azzolina convoca la famiglia : Lucia Azzolina: la ministra della Scuola ha convocato a Roma la famiglia del Bimbo escluso dalla recita di Natale di un istituto di Afragola. La ministra della Scuola, Lucia Azzolina, vuole approfondire un episodio che un mese fa ha destato molta indignazione, ovvero la storia proveniente da una scuola privata di Afragola, dove un Bimbo di 5 anni con ritardo cognitivo e sospetto autismo (sono in corso le indagini dei medici) è stato escluso ...

Afragola - Bimbo autistico escluso dalla recita di Natale : una festa per lui nella nuova scuola : Grande festa ad Afragola, nella provincia di Napoli, nella nuova scuola del bimbo con sospetto autismo escluso dalla recita di Natale nel suo vecchio istituto scolastico: i suoi nuovi compagni di classe e le maestre hanno voluto far sentire il loro sostengo al bambino, organizzandogli una festa con torta e pasticcini.Continua a leggere

Era stato escluso dalla recita di Natale - torta e festa nella nuova scuola per il Bimbo : Uno striscione realizzato dagli alunni della sua classe, “Benvenuto”, torta e pasticcini ma soprattutto l’affetto delle maestre e dei compagni che lo accompagneranno in quest’anno scolastico. festa grande ad Afragola (Napoli) per il primo giorno di scuola del 2020 di Andrea, il bimbo con sospetto autismo a cui, secondo quanto riferito dalla mamma, oggi in lacrime per la felicità, è stata negata la recita ...

Bimbo escluso dalla recita - la mamma di Andrea al Ministro : “Giustizia” : Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – La mamma di Andrea, il Bimbo con sospetto autismo che, secondo quanto riferito nei giorni scorsi, è stato escluso dalla recita scolastica di Natale in un Istituto di Afragola lancia un appello al neo Ministro della scuola Lucia Azzolina. “Signora Ministro, io non ci sto, voglio giustizia, pretendo che queste persone abbiano la punizione giusta, non mi va che questa sia stata solo una brutta storia ...

