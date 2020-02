Ancora dubbi sul futuro di Messi al Barça, Abidal: “Spero rinnovi, ma non è facile…” (Di sabato 8 febbraio 2020) Dopo gli screzi con la dirigenza, tanto si è parlato del possibile futuro di Messi, in dubbio al Barça specie per la possibilità dell’argentino di liberarsi a zero nel prossimo giugno. A tornare a parlare del rinnovo è il ds Eric Abidal, che in una lunga intervista al ‘Mundo Deportivo’ si è dimostrato abbastanza criptico e affatto sicuro di poter far proseguire il rapporto tra la ‘Pulce’ e i blaugrana. “La permanenza di Leo Messi a Barcellona? Bisognerebbe chiederlo a lui – dice – speriamo resti: ha detto che il Barca è tutto per lui, che vuole rimanere qui . Ci sono le condizioni. Stiamo parlando del miglior giocatore del mondo e non è mai facile rinnovare il contratto con un calciatore del genere”. Parole tutt’altro che rassicuranti e che non fanno altro che infiammare il mercato. “Dove va Messi? Possibile derby ... calcioweb.eu

