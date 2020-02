Verso Inter-Milan, il Diavolo si copre. Eriksen: «Vinciamo noi». Ancora in dubbio Handa (Di venerdì 7 febbraio 2020) Due giorni e San Siro si godrà, con annessa tensione, il derby della Madonnina. Tutto esaurito, platea planetaria e zero scaramanzia. Almeno da parte dell’ultimo arrivato, l’Interista Chirstian Eriksen. ‘Vinciamo noi – dice il danese alla tv tematica del club -. Vince l’Inter Milan, cioè noi perché nel mondo se dici Inter Milan non intendi la partita, ma semplicemente l’Internazionale’. Eriksen, che conferma di avere come idoli Michael Laudrup e Francesco Totti, è in ballottaggio con Vecino per un posto da titolare, mentre Sensi dovrebbe partire dalla panchina. Il vero dubbio di Conte riguarda il portiere. Handanovic oggi è stato il primo ad arrivare alla Pinetina per sostenere la partitella bardato con tutore protettivo al mignolo infortunato. Partitella che, a scopo cautelare, il capitano non ha svolto. Conte deciderà solo in extremis se ... open.online

Inter Milan - Ibrahimovic parzialmente in gruppo : si va Verso il recupero : Inter Milan , Zlatan Ibrahimovic si è allenato nella prima parte con il gruppo . Filtra un leggero ottimismo in casa rossonera Zlatan Ibrahimovic sta cercando di fare di tutto pur di rientrare. Lo svedese ha svolto una parte della sessione in gruppo – come riportato da TMW – per poi svolgere un percorso personalizzato. L’attaccante rossonero sta cercando di rientrare gradualmente in gruppo per poter scendere in campo in uno dei ...

Tennis - Tathiana Garbin Verso la sfida con la Grecia : “Le nostre cinque ragazze sono intercambiabili” : Dopo le affermazioni su Austria ed Estonia, si conclude oggi il girone dell’Italia impegnata in Fed Cup: le azzurre affronteranno la Grecia per centrare il primo posto nel raggruppamento ed affrontare domani nello scontro decisivo per l’accesso ai play-off di aprile la perdente di Ucraina-Croazia. Così Tathiana Garbin al sito federale sulla sfida odierna contro la Grecia : “Bisogna dosare le energie perché sarà il terzo incontro ...

Inter Milan - Sensi Verso il recupero. Differenziato per Handanovic : Inter Milan , si avvicina il derby. Sensi verso il recupero, sarà convocato. In dubbio Samir Handanovic , Borja Valero a disposizione Antonio Conte sta pensando già alle varie contromosse da attuare in vista del derby di Milan o. Il tecnico nerazzurro cercherà in tutti i modi di recuperare Samir Handanovic , anche se il portiere sloveno è in dubbio. La Gazzetta dello Sport in edicola oggi cerca di fare il punto sugli infortunati: Sensi tornerà a ...

Inter Milan - il derby dei record : si va Verso il tutto esaurito : Inter Milan sarà la partita anche sugli spalti. Si va verso il tutto esaurito , San Siro sarà una bolgia Ibra contro Lukaku. Conte contro Pioli e un derby che promette spettacolo ovunque, anche sugli spalti. Sale l’attesa per il derby di Milan o, i tifosi nerazzurri hanno preso letteralmente d’assalto i botteghini in vista di una delle gare più affascinanti. Sono stati venduti ben 75.000 biglietti – come riportato da La ...

Inter - Gravillon Verso la Serie A : due club sul difensore : Genoa e Parma si contendono il futuro di Gravillon : il difensore classe ’98, di proprietà dell’ Inter , è in prestito all’Ascoli L’ottimo rendimento avuto nella prima parte di stagione ha esposto Andrew Gravillon alla luce dei riflettori. Sono numerose le richieste provenienti dalla Serie A per il difensore classe ’98 di proprietà dell’ Inter , ma in prestito all’Ascoli. Come riportato da Fc Inter News.it, ...

Verso Inter-Milan - ruggito Ibra. Handanovic ‘appeso’ a un tutore : Poche decine di biglietti e San Siro sarà sold out. Domenica sera c’è Inter-Milan : la voglia scudetto dei nerazzurri opposta al tentativo di rimonta europea dei rossoneri. Prima di tutto, però, la rivalità di sempre, tre punti da conquistare per arrogarsi il diritto di ‘sfottere’ il rivale fino al prossimo incrocio. Vogliono esserci tutti. Tifosi e giocatori. Zlatan Ibrahimovic ci sarà. La sua assenza si è fatta sentire contro il Verona. Lo ...

Inter - attaccante last minute cercasi : Verso il clamoroso ritorno di Goran Pandev? : Sfumati Giroud e Llorente e con il mercato in chiusura, l' Inter è alla disperata ricerca di una riserva nel reparto offensivo. Come riferisce l'esperto Sky di calciomercato Gianluca Di Marzio, l' Inter starebbe valutando l'ingaggio di Goran Pandev, in forza al Genoa. Per l' attaccante macedone si trat

Christian Bale interpreta Batman anche nell'Uni Verso Marvel : Spider-man rivela che nell'Universo Marvel Batman è interpreta to da Christian Bale , e anche fuori dal mondo DC si riconosce per la voce impostata da super cattivo! Pensavamo che Christian Bale che interpreta Batman fosse un'esclusiva di DC, ma il prossimo numero di Hawkeye: Freefall ci rivela che in realtà la trilogia di Christopher Nolan è materia di cultura pop anche nell'Universo Marvel . A mischiare personaggi e attori svelando l'arcano è il ...

La piattaforma Bartolomeo è pronta per il suo viaggio Verso la Stazione Spaziale Internazionale : La piattaforma Bartolomeo , progettata da Airbus per la Stazione Spaziale Internazionale (ISS), è stata consegnata al centro Spaziale Kennedy, in Florida (Stati Uniti). Questo è un ulteriore passo avanti verso qualcosa di mai visto prima nel settore dell’aerospazio: grazie al suo lancio previsto per marzo, la piattaforma europea Bartolomeo sarà la prima piattaforma per la ricerca ad uso commerciale installata sull’ISS. Finanziata con ...

Calciatore dell’Inter sputa Verso il quarto uomo : rischia la stangata [NOME - VIDEO e DETTAGLI] : L’Inter è in crisi di risultati. Terzo pareggio consecutivo per la squadra di Antonio Conte che non sta attraversando un buon momento dal punto di vista tecnico ma anche della condizione fisica. E’ stata comunque una giornata positiva per i nerazzurri che hanno rosicchiato un punto sulla vetta dopo il ko della Juventus nella trasferta contro il Napoli. La dirigenza nerazzurra continua a lavorare sul fronte calciomercato con ...

Inter - stop contro il Cagliari. Furia Antonio Conte - Ranocchia sputa Verso il quarto uomo. Cosa è successo : Inter -Cagliari, Antonio Conte si rifiuta di parlare con la stampa al termine della partita. Andrea Ranocchia sputa verso il quarto uomo. Cosa è successo . Serie A, Inter -Cagliari, Antonio Conte diventa una Furia al punto che nel post partita diserta le Inter viste di rito e manda capitan Handanovic davanti alle telecamere e ai microfoni dei giornalisti presenti. Anche in campo il tecnico nerazzurro è parso visibilmente nervoso per ...

Inter - Borja Valero : «Mi aspetto un Cagliari di Verso rispetto la Coppa Italia» : Inter , Borja Valero nel pre partita in vista del Cagliari : «Mi aspetto una squadra diversa rispetto quanto visto in Coppa Italia» Borja Valero , centrocampista dell’ Inter , ha parlato nel pre partita della gara contro il Cagliari . Ecco le sue dichiarazioni alla tv ufficiale nerazzurra: «Mi aspetto una partita diversa rispetto a quella di Coppa Italia. Loro vorranno fare meglio, ma noi vogliamo migliorarci. Speriamo che finisca almeno come ...

Serie A - Inter-Cagliari Verso il tutto esaurito : Prosegue spedita la marcia di avvicinamento a Inter-Cagliari , match che si disputerà nella giornata di domenica 26 gennaio, alle ore 12.30. Le due formazioni – che si sono già affrontate in Coppa Italia – si sfideranno per la seconda giornata di ritorno del campionato di Serie A. Gli uomini di Conte e quelli di Maran […] L'articolo Serie A, Inter-Cagliari verso il tutto esaurito è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: ...

Inter-Cagliari - ultime notizie sulle formazioni : Ashley Young Verso il debutto : L'esordio di Ashley Young non è l'unico elemento di curiosità della gara di San Siro. Le statistiche raccontano che il Cagliari è la vittima preferita di Lautaro Martinez (3 gol in altrettanti match di campionato) così come l'Inter lo è di Radja Nainggolan (ex di turno, 5 reti nel complesso in carriera).Continua a leggere

Inter : ?? | ALLENAMENTO Doppia seduta con partitella finale verso il #DerbyMilano: il report completo e tutte le foto ??… - MatteoBarzaghi : Inter verso Udine. Squalificato Lautaro. Non convocati per infortuni Sensi, Borja Valero e Gagliardini. Brozovic pa… - Glongari : #Zaza - #Inter verso il no. #Sportitalimercato -