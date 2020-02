Treno deragliato, c’è una falla nel sistema dell’Alta velocità, fiore all’occhiello dell’Italia (Di venerdì 7 febbraio 2020) La tragedia del Treno deragliato in provincia di Lodi getta un’ombra sull’Alta velocità, fiore all’occhiello del trasporto ferroviario italiano. La notizia del Treno deragliato a Lodi ha scosso l’Italia, paese degli spostamenti ferroviari. Il progresso del trasporto su rotaia ha modificato le abitudini di viaggio di una buona parte della popolazione che decide di affidarsi all’alta velocità per spostarsi per motivi di lavoro o di piacere. E fino alla giornata del 6 febbraio pochi temevano per la propria incolumità. Anzi, la sicurezza era una delle doti indiscutibili della nostra rete ferroviaria per quanto riguarda l’alta velocità. Eppure alle 5.34 del 6 febbraio una falla nella sicurezza causa un incidente che poteva trasformarsi in una tragedia. Treno deragliato nel Lodigiano, prende forma la dinamica dell’incidente Con il ... newsmondo

poliziadistato : È il Frecciarossa 9595 il treno deragliato vicino Lodi. Sul posto anche la #Poliziastradale per le conseguenze del… - poliziadistato : +++un treno ad alta velocità è deragliato questa mattina nei pressi di Lodi lungo la linea Milano-Bologna. Sul pos… - SkyTG24 : Treno #Frecciarossa deragliato a #Lodi, il video girato con un drone mostra la scena dell’incidente dall’alto -