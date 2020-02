The Good Place 4 su Premium Stories dall’8 febbraio per l’addio alla più brillante comedy degli ultimi anni (Di venerdì 7 febbraio 2020) A distanza di appena una settimana dalla conclusione negli Stati Uniti arriva anche in Italia The Good Place 4, su Premium Stories dall'8 febbraio con gli episodi dell'ultima stagione. La brillante comedy creata da Michael Schur – maestro del genere e già acclamato per il lavoro in The Office, Parks and Recreation e Brooklyn Nine-Nine – giunge a compimento al momento giusto, scansando il pericolo di un declino o di un prosieguo sciatto, che avrebbe poco da dire. Come abbiamo già avuto modo di osservare, chiudere con The Good Place 4 significa portare a compimento una missione di conoscenza di sé e crescita personale attraverso la scoperta e l’applicazione di valori e principi universalmente validi. Nel corso degli anni si è visto infatti come la solidarietà, la buona volontà, l’apertura all’altro, l’amicizia e anche l’amore non siano stati semplici dettami per buonisti, ma ... optimaitalia

miperdoinshawn : ho visto l'ultima puntata di the good place, non mi sento più gli occhi - martioctopus : Mi manca l'ultima di the good place ma non la voglio vedere -