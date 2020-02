Sanremo, retroscena Fiorello: ‘Potrei andarmene’ (Di venerdì 7 febbraio 2020) Sanremo 2020, il caso Fiorello (poi rientrato). Lo showman non avrebbe apprezzato una battuta di Tiziano Ferro e avrebbe minacciato di lasciare il Festival. Arriva la prima nota stonata nella sinfonia dell’organizzazione di Sanremo 2020: il caso Fiorello. Lo showman, alterato per una battuta mal riuscita di Tiziano Ferro, avrebbe minacciato di lasciare il Festival. Sanremo 2020, tensione tra Tiziano Ferro e Fiorello: e lo showman avrebbe minacciato di andarsene Fiorello e Tiziano Ferro sono gli ospiti fissi che Amadeus ha voluto al suo fianco in questa avventura alla conduzione del Festival di Sanremo. I risultati in termini di ascolti hanno dato e stanno dando ragione al presentatore, costretto però a districarsi nello scontro tra i suoi fedelissimi. Ironizzando sui tempi lunghi delle puntate e sui ritardi accumulati sulla tabella di marcia, Tiziano Ferro, in ... newsmondo

Radio1Rai : 'Ho pensato: ma allora si può fare musica anche in questo modo ??' Qual è il Sanremo del ? di @frankgabbani? Con… - Corriere : Fiorello voleva lasciare Sanremo - PattiGiuliani : RT @Libero_official: Il retroscena su #Sanremo2020: Fiorello a un passo dall'addio al Festival dopo gli attacchi di Tiziano Ferro. Caos in… -