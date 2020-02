Sanremo Giovani 2020, vincitore svelato in anticipo dalla Rai (Di venerdì 7 febbraio 2020) Gaffe della Rai poco prima dell’annuncio del vincitore di Sanremo Giovani 2020. Sul profilo Instagram ufficiale SanremoRai è comparso un post che annuncia che è Tecla Insolia la vincitrice della 70esima edizione. Il post è stato immediatamente rimosso. notizie

