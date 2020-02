Sanremo 2020, una battuta di Tiziano Ferro irrita Fiorello. E Amadeus fa da paciere: «Uscita infelice, ma è colpa mia» (Di venerdì 7 febbraio 2020) «Ho pensato che fosse normale scherzare con te che sei il re dei comici. Sono rammaricato. Torno a fare il cantante. #Tizianostattezitto. P.S: Scusa la scrittura, ma in corsivo faccio pure più schifo», questo il bigliettino postato da Tiziano Ferro in una storia su Instagram e indirizzato a Fiorello, all’indomani della polemica scoppiata a seguito di una battuta pronunciata dal cantante all’Ariston di Sanremo. Instagram Il bigliettino di Tiziano Ferro Cosa è successo Tiziano Ferro, dal palco dell’Ariston, aveva scherzato sulla lunghezza dei tempi delle performance di Fiorello. «Ama è l’una, vogliamo fa’ qualcosa domani?», aveva detto Ferro ad Amadeus durante la seconda serata sanremese. Poi aveva aggiunto: «Hashtag Fiorello statte zitto». Una battuta, definita «infelice» da Amadeus in conferenza stampa e, a quanto pare, non apprezzata da Fiorello (che ... open.online

