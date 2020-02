Sanremo 2020, al via la quarta serata. Attesa per il vincitore delle Nuove Proposte (Di venerdì 7 febbraio 2020) Gli ospiti e la scaletta della quarta serata di Sanremo 2020. Grande Attesa per il ritorno di Fiorello. Chi vincerà tra le Nuove Proposte? Sanremo (IMPERIA) – Grande Attesa per il primo verdetto dell’Ariston. La quarta serata di Sanremo eleggerà il vincitore delle Nuove Proposte. Si parte con le semifinali che vedranno come protagonisti Fasma, Leo Gassmann, Tecla e Marco Sentieri. Poco dopo saranno mandate in onda le videoclip dei finalisti e la proclamazione dovrebbe avvenire intorno alle 21:30. Sanremo 2020, la quarta serata La quarta serata è aperta da Amadeus che scende dalla famigerata scala e annuncia la classifica generale prima di dare il via alla gara delle Nuove Proposte. La classifica generale (voto giuria demoscopica e voto orchestra) 1° Francesco Gabbani2° Le Vibrazioni3° Piero Pelù4° Tosca5° Pinguini Tattici Nucleari6° Diodato7° Elodie8° Marco ... newsmondo

