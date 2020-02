Renzi prepara il colpo a sorpresa in Campania: un sindaco del Pd tratta con Italia Viva e punta al seggio in Regione (Di venerdì 7 febbraio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoDi Pasquale Napolitano Parte la campagna acquisti di Italia Viva in Campania in vista delle elezioni regionali. Il colpo a sorpresa potrebbe essere Vincenzo Figliolia, sindaco del Pd di Pozzuoli. Gli emissari di Matteo Renzi stanno trattando con il primo cittadino di Pozzuoli: sul tavolo l’ipotesi di una candidatura alle regionali nella lista Iv. Ma anche la garanzia di un posto blindato al primo appuntamento per le politiche. Figliolia è il sogno. Chi ha già dato la disponibilità è Peppe Barra: l’ex sindaco di Cardito è pronto a scendere in campo con Iv. Altro nome che circola negli ambienti di Iv è quello di Gennaro Cinque, ex sindaco (Forza Italia) di Vico Equense. Cinque potrebbe accettare l’offerta di una candidatura alle regionali. La pattuglia degli ex sindaci si allarga con Antonio Pannullo, ex sindaco di Castellammare di Stabia. Le trattative ... anteprima24

