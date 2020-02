Primarie Dem, tocca al New Hampshire. Buttigieg e Sanders sempre protagonisti (Di venerdì 7 febbraio 2020) Nonostante il caos dei caucus in Iowa, di cui non si può ancora dichiarare con certezza il vincitore, due candidati sono emersi dal numeroso gruppo che si è presentato all'inizio della corsa per la nomination democratica in vista delle presidenziali statunitensi: Pete Buttigieg e Bernie Sanders. Questa sera, gli occhi del pubblico saranno soprattutto per loro, durante il dibattito elettorale in New Hampshire, Stato dove le Primarie si terranno martedì 11 febbraio. Quattro anni fa, una sua terribile performance al dibattito in New Hampshire mise di fatto fine alla candidatura del senatore Marco Rubio per la nomination repubblicana, ricorda il New York Times. Il dibattito di questa sera sarà altrettanto decisivo per uno o più candidati democratici? Uno sarebbe il più giovane presidente nella storia statunitense, l'altro il più anziano: l'ex sindaco di South Bend, Pete Buttigieg, e il ... ilfogliettone

Capezzone : Su @atlanticomag il professor Marsonet sui dem USA allo sbando - MediasetTgcom24 : Usa 2020, primarie dem: in Iowa Buttigieg vince di un soffio #PeteButtigieg - Capezzone : Ecco #LaVeritaAlleSette, rassegna politicamente scorrettissima con @capezzone e @lorenzocast89. #Coronavirus.… -