Polizia Locale: importante denunciare bullismo (Di venerdì 7 febbraio 2020) Roma – La Polizia Locale di Roma Capitale e’ “vicina alle vittime di bullismo e ricorda che per estirpare questa emergenza sociale, dalle conseguenze molto gravi e a volte irreparabili, e’ fondamentale alzare il livello di attenzione da parte di tutti, non restando indifferenti e denunciando i colpevoli”. E’ quanto si legge in una nota. “Se nulla si sa, niente si puo’. Chi mette in atto comportamenti intenzionalmente offensivi, persecutori, aggressivi, che si basano sulla prevaricazione e sull’ umiliazione dell’altro deve sapere che verra’ punito”, dichiara il Comandante del Corpo, Antonio di Maggio, ribadendo che “per poter agire nei confronti dei bulli, non bisogna tacere o voltarsi dall’altra parte. Non si puo’ restare spettatori. La vittima va difesa e aiutata, per questo e’ importante ... romadailynews

