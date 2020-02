Non odiatemi, a me Roberto Benigni a Sanremo è piaciuto (Di venerdì 7 febbraio 2020) Scusatemi, se a me Roberto Benigni è piaciuto. Nella mia bolla social credo di essere l'unico. Eppure mi è piaciuto davvero come mi piacciono le altalene, le omelie, i baci alla stazione e le insegnanti di italiano. Roberto Benigni e il Cantico dei Cantici, un canto biblico erotico, da convertirsi tutti ora mentre si fa l'amore. fanpage

francyp75 : RT @BlobRai3: '103 DI QUESTI KIRK” ('Una sola moltitudine') Kirk Douglas alias 'Ulisse',”Einar il Vichingo',’Spartacus', 'Vincent'... si è… - Ieamariejohnson : mi lavo e poi riprendo i dm non odiatemi ok - pasqua6648077 : RT @BlobRai3: '103 DI QUESTI KIRK” ('Una sola moltitudine') Kirk Douglas alias 'Ulisse',”Einar il Vichingo',’Spartacus', 'Vincent'... si è… -